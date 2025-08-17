وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن مجموعة مكونة من عشرات السياح الإسرائيليين علقوا في دولة البوسنة بعدما أُلقيت جوازات سفرهم في سلة المهملات، قبل أن تُنقل إلى مكب النفايات.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه بعد فحص كاميرات المراقبة، اكتُشف أن جوازات السفر أُلقيت عن طريق الخطأ في سلة المهملات، غير أن بعض السياح الإسرائيليين البالغ عددهم 47 شككوا في ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن السياح كان من المفترض أن يعودوا إلى إسرائيل يوم أمس السبت، بيد أنهم اضطروا للبقاء في فندق إقامته، موضحة أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر أياما لحل المشكلة.

ويصر بعض السياح الإسرائيليين على أن ما حدث لم يكن خطأ غير متعمد، ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله: "إن ما حدث أمر غريب للغاية، كيف تُلقى جوازات السفر في القمامة؟، نشك في أنهم ألقوها عمدا بعد رؤيتهم رمزا إسرائيليا عليها، عليهم أن يفسروا لنا ما حدث، لقد سألنا عن كيفية حدوث ذلك لكننا لم نتلق ردا حتى الآن".