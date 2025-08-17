إعلان

ويتكوف: ترامب وبوتين توصلا لتفاهمات ستغيّر قواعد اللعبة

04:51 م الأحد 17 أغسطس 2025

قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين

وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اتفقا في قمة ألاسكا على ضمانات أمنية قوية، مضيفًا "يمكنني القول بأنها ستغير قواعد اللعبة".

وأكد ويتكوف، أن ترامب لا يمكن أن يوافق على أي نوع من تبادل الأراضي نيابة عن الأوكرانيين، مشيرًا إلى أن بوتين وافق على عدم دخول بلاده أي مناطق جديدة في أوكرانيا أو أوروبا كجزء من اتفاق سلام محتمل.

وذكر المبعوث الأمريكي، أن القادة الأوربيون أقروا بأن الولايات المتحدة حققت تقدمًا جوهريًا في الاجتماع مع بوتين، لافتًا إلى أن ترامب سيناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدًا في البيت الأبيض ما قد تحقق في القمة.

وتابع ويتكوف: "سنجري نقاشًا مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين بشأن منطقة دونيتسك الأوكرانية ونأمل اتخاذ قرارات مهمة".

ستيف ويتكوف دونالد ترامب فلاديمير بوتين قمة ألاسكا ترامب وبوتين
