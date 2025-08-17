قادة أوروبا يبحثون خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

وكالات

يعقد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأحد، مؤتمرًِا عبر الفيديو لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أبلغهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وسيجتمع القادة الثلاث، اليوم عبر الفيديو، مع "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا والذي يضم معظم الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ودولًا أخرى مثل كندا، وذلك قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن.

وقال دبلوماسيون، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من اتفاق سلام محتمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيد مقترح نظيره الروسي بـ"اتفاق سلام" بدلًا من وقف اتفاق إطلاق النار، الذي اعتبره ترامب أنه لا يصمد كثيرًا.

واقترح ترامب تقديم ضمانات أمنية شبيهة بتلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي، لكن من دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو الذي تراه موسكو تهديدًا وجوديًا على حدودها.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة ألاسكا شروطًا لإنهاء الحرب، والتي تضمنت مغادرة أوكرانيا دونباس (تتكون من منطقتي دونيتسك ولوجانسك) مقابل تجميد خطوط القتال، وهو المقترح الذي أيده ترامب، بحسب ما قال مسؤول مطلع على المحادثات الهاتفية بين ترامب وقادة أوروبيين لوكالة فرانس برس.