قادة أوروبيون يتجهون إلى واشنطن مع زيلينسكي للقاء ترامب

02:00 م الأحد 17 أغسطس 2025

دونالد ترامب

background

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها ستتوجه إلى واشنطن مع قادة أوربيين آخرين غدًا الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بناءً على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما أعلنت الحكومة الألمانية، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيرافق الرئيس الأوكراني إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب غدًا، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتلقى قادة أوروبيون، أمس السبت، دعوة لحضور الاجتماع الذي سيُعقد في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.

دونالد ترامب أورسولا فون دير لاين زيلينسكي
