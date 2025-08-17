ثلاث ولايات أمريكية ترسل قوات من الحرس الوطني إلى واشنطن

(د ب أ)

أعلن حكام ولايات ويست فرجينيا وساوث كارولينا وأوهايو الجمهوريون، أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، اعتزامهم إرسال المئات من أفراد قوات الحرس الوطني إلى واشنطن، لدعم عملية النشر التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعتزم ولاية ويست فرجينيا الأمريكية إرسال ما يتراوح بين 300 و400 جندي من قوات الحرس الوطني إلى العاصمة، للمساعدة في استعادة "النظافة والسلامة"، بناء على طلب الحكومة، بحسب ما أعلنه حاكم الولاية باتريك موريسي.

فيما قال هنري ماكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولينا، على منصة "إكس" إنه وافق على نشر 200 من أفراد الحرس الوطني "لدعم الرئيس ترامب في مهمته لاستعادة القانون والنظام" بالعاصمة.

ومن جانبه، صرح حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، بأنه سمح بإرسال 150 من أفراد الحرس الوطني في أوهايو "للقيام بدوريات أمنية ولتوفير أمن إضافي"، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية أمريكية.