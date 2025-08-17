إعلان

مقتل جنديين إسرائيليين بحادث في وادي الحولة

10:13 ص الأحد 17 أغسطس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بمقتل جنديين من حرس الحدود في حادث بين سيارة ودراجتين ناريتين في وادي الحولة شمال البلاد

وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي، إن الجنديين هما جال يوسف (23 عامًا) من العفولة، وتومر إلياهو كليفي (24 عامًا) من كفار باروخ. وأشار الموقع إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع فقط، تزوج جال.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الجنديان قُتِلا، اليوم الأحد، في حادث سير على الطريق السريع 90 قرب مفترق سدي إليعازر في وادي الحولة، إذ كانا يركبان دراجات نارية، ولقيا حتفهما في حادث تصادم مع مركبة خاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وادي الحولة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان