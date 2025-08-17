مقتل جنديين إسرائيليين بحادث في وادي الحولة

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بمقتل جنديين من حرس الحدود في حادث بين سيارة ودراجتين ناريتين في وادي الحولة شمال البلاد

وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي، إن الجنديين هما جال يوسف (23 عامًا) من العفولة، وتومر إلياهو كليفي (24 عامًا) من كفار باروخ. وأشار الموقع إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع فقط، تزوج جال.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الجنديان قُتِلا، اليوم الأحد، في حادث سير على الطريق السريع 90 قرب مفترق سدي إليعازر في وادي الحولة، إذ كانا يركبان دراجات نارية، ولقيا حتفهما في حادث تصادم مع مركبة خاصة.