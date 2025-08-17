قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من مدينة طوباس



وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصدق ابراهيم محمود فقها، 50 عاما، وحسن ربحي محمد الشحروري، 22 عاما، بعد مداهمة منزليهما.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة الماضية، مدينة طوباس، جبعدة آليات عسكرية بعد خروجها من بوابة عاطوف مرورا ببلدة طمون، وفقا لـ وفا.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من المدينة ونشرت قواتها الراجلة فيها، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين.