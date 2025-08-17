خلال قمة ألاسكا.. ترامب يُسلم بوتين رسالة من زوجته ميلانيا.. ماذا قالت؟



وكالات

دعت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حماية الأطفال، مؤكدة أنه قادر على تحقيق ذلك بجرة قلم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلم نظيره الروسي خلال لقائهما في ألاسكا رسالة من زوجته ميلانيا.

ولم يفصح المسؤولون عن محتوى الرسالة، موضحين فقط أنها تتعلق بمصير أطفال ادُعي اختطافهم خلال النزاع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت ميلانيا ترامب في رسالة وجهتها إلى الرئيس الروسي خلال القمة في ألاسكا ونقلت شبكة "فوكس نيوز" مقتطفات منها: "بحمايتك لبراءة هؤلاء الأطفال، لن تخدم روسيا وحدها بل ستخدم البشرية جمعاء، أنت سيد بوتين قادر على جعل هذه الفكرة حقيقة بجرة قلم اليوم".

ونقلت الشبكة، أن بوتين اطلع على الرسالة بحضور الوفدين الأمريكي والروسي خلال قمة الولايات المتحدة وروسيا في أنكوريج.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن ميلانيا ترامب أكدت في رسالتها أن مسألة حماية الأطفال تتجاوز أي خلافات بشرية وتفوق الجغرافيا والحكومات والأيديولوجيات.

وجاء في الرسالة التي حصلت عليها الشبكة: "كأهل، علينا أن نغذي آمال الجيل القادم. كقادة، يجب أن ندعم أطفالنا، وهذا يتجاوز راحة القلة بلا شك، يجب أن نسعى لخلق عالم تسوده الكرامة للجميع، حيث تستيقظ كل روح في أمان، ويحمي المستقبل نفسه بشكلٍ وطيد".

وأشارت الوكالة أن ميلانيا ترامب نفسها لم ترافق زوجها في زيارته لأنكوريج، حيث عقد الزعيمان اجتماعهما في 15 أغسطس.