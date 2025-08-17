أبرز ما حدث في قمة ألاسكا بين بوتين وترامب



وكالات

أعلن موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر، أن الصين ذُكرت في قمة روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا كأحد الضامنين المحتملين لأمن أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين عن استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وبحسب مصدر الموقع، تمت الإشارة إلى الصين خلال المحادثات كـ"أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف، وفقا لروسيا اليوم.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين بأن موسكو قد لا تعترض على تقديم واشنطن ضمانات أمنية لأوكرانيا، شرط ألا تتم عبر الناتو.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي مع فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت أكثر توترا من سابقاتها.

هذا ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الأوروبيين للانضمام إلى لقائه المقرر مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس لبحث خطة تسوية الأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا عن اجتماع قريب لممثلي ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا.

وكان أعلن قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا، حيث ستظل العقوبات الحالية سارية مع التخطيط لإجراءات جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأكدوا في بيان مشترك، أنهم يرحبون بجهود ترامب "لوقف سفك الدماء في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل"، معبرين عن استعدادهم "للعمل مع ترامب وزيلينسكي للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا"، كما شددوا على أن أوكرانيا هي وحدها من تتخذ القرارات بشأن أراضيها.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة، في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" بألاسكا.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثات، عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو للعمل في هذا الاتجاه.