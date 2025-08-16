إعلان

إيران: مسألة الاختراق الإسرائيلي لبلدنا جدية للغاية ويجب مواجهتها

11:51 م السبت 16 أغسطس 2025

علي لاريجاني

وكالات

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، السبت، إن نهج بلاده هو استقرار الأمن في المنطقة بمشاركة دولها بحيث تكون جميع الدول قوية.

وأشار لاريجاني، إلى أنه في زيارته الأخيرة للعراق وقع اتفاقا أمنيا يعكس رغبة مشتركة لتحقيق الاستقرار الأمني، موضحا أن الاتفاق ينص على تعهد البلدين بعدم السماح بالإخلال بأمنهما.

وشدد لارجياني، على أن مسألة اختراق الاحتلال الإسرائيلي للداخل الإيراني جدية للغاية ويجب مواجهتها.

وقبل أيام، قام أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بزيارة لبنان والعراق وسط توترات متصاعدة بسبب الفصائل المسلحة الموالية لطهران في تلك الدول.

