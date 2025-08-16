العاصفة إرين تتحول إلى إعصار قوي من الفئة الرابعة في بحر الكاريبي



سان خوان (بورتوريكو)- (أ ب)

ذكر المركز الوطني للأعاصير اليوم السبت أن العاصفة إرين اشتدت لتصبح إعصارا قويا من الفئة الرابعة في بحر الكاريبي.

وتقع العاصفة حاليا على بعد 150 ميلا(240 كيلومترا شمال شرق أنجويلا مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة لها 130 ميلا في الساعة(215 كيلومترا في الساعة) وتتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 20 ميلا في الساعة(31 كيلومترا في الساعة).

ومن غير المتوقع حاليا أن تصل إلى اليابسة، لكن الرياح القوية تؤثر على الجزر القريبة، مما دفع خبراء الأرصاد الجوية إلى التحذير من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة.