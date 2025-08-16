إعلان

رئيس وزراء المجر: العالم أصبح أكثر أمانًا بعد قمة ترامب وبوتين

03:08 م السبت 16 أغسطس 2025

قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين

وكالات

رحب رئيس الوزراء المجري أوربان فيكتور، بقمة ألاسكا التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة.

وقال فيكتور، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "لسنوات، شاهدنا أكبر قوتين نوويتين تفككان إطار تعاونهما وتتبادلان الرسائل العدائية. والآن انتهى كل ذلك. اليوم، أصبح العالم أكثر أمانًا مما كان عليه بالأمس".

وجاء ترحيب فيكتور على الرغم من أن القمة التي عُقِدت بين الرئيسين الأمريكي والروسي لم تُسفر عن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

