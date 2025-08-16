رئيس وزراء المجر: العالم أصبح أكثر أمانًا بعد قمة ترامب وبوتين

وكالات

رحب رئيس الوزراء المجري أوربان فيكتور، بقمة ألاسكا التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة.

وقال فيكتور، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "لسنوات، شاهدنا أكبر قوتين نوويتين تفككان إطار تعاونهما وتتبادلان الرسائل العدائية. والآن انتهى كل ذلك. اليوم، أصبح العالم أكثر أمانًا مما كان عليه بالأمس".

For years we have watched the two biggest nuclear powers dismantle the framework of their cooperation and shoot unfriendly messages back and forth. That has now come to an end. Today the world is a safer place than it was yesterday.



May every weekend be at least this good! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 16, 2025

وجاء ترحيب فيكتور على الرغم من أن القمة التي عُقِدت بين الرئيسين الأمريكي والروسي لم تُسفر عن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.