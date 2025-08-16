ترامب يكشف أبرز 10 نقاط من قمته مع بوتين

القاهرة- مصراوي:

كان الرئيس دونالد ترامب صامتًا بعد قمته الهامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، لكنه كشف بعض النقاط الرئيسية حول الاجتماع في مقابلة حصرية مع شون هانيتي من فوكس نيوز.

وفيما يلي أبرز ما استخلصناه من اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين، كما شاركه هانيتي:

1- لا اتفاق قبل التوصل إلى اتفاق"

قال ترامب لهانيتي: "من وجهة نظري، لا اتفاق قبل التوصل إلى اتفاق"، لكنه أشار أيضًا إلى أن "التقدم كان كبيرًا".

2- بوتين "يريد أن يرى ذلك منجزًا"

أوضح ترامب أنه يعتقد أن بوتين ليس مهتمًا بالسلام فحسب، بل "يريد أن يرى تحقيقه". كما أكد ترامب أنه "لن يكون سعيدًا" إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال قمة ألاسكا.

3- لم أكن مستعدًا لمشاركة نقطة الخلاف

عندما ضغط هانيتي للكشف عن "المشكلة الكبرى التي أعاقت التوصل إلى اتفاق"، رفض ترامب الإفصاح قائلاً: "أفضل عدم الكشف عن ذلك، أعتقد أن أحدهم سيكشف الأمر علنًا وسيجد حلاً، لكن لا، لا أريد فعل ذلك، أريد أن أرى إن كنا سنتمكن من إنجازه".

4- حتى زيلينسكي وأوروبا

بعد لقائه الشخصي مع بوتين، قال ترامب إن الأمر الآن "يعود للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنجازه، وربما يجب على الدول الأوروبية التدخل قليلًا".

5- ترامب منفتح على اجتماع ثلاثي

قال ترامب إنه منفتح على حضور اجتماع ثلاثي مع رئيسي أوكرانيا وروسيا: "إذا رغبوا، سأكون حاضرًا، ليس لأنني أرغب في الحضور، بل لأنني أرغب في إنجازه". وأضاف: "سأكون هناك".

6- تقييم الاجتماع

وصف ترامب اللقاء بأنه "10 من 10" معربًا عن رضا تام عن مستوى التفاهم بينه وبين بوتين.

7- روسيا تحترم أمريكا الآن

وعند سؤاله عن سبب مشاركة بوتين في المفاوضات، أجاب ترامب: "أعتقد أنه يحترم بلدنا الآن، لم يكن يحترمه في عهد بايدن".

8- لا حرب إذا كان ترامب في السلطة

علق ترامب بأنه سعيد لأن بوتين شاركه اعتقاده بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب في منصبه آنذاك.

9- نصيحة لزيلينسكي

قال ترامب إن نصيحته لزيلينسكي بعد الاجتماع ستكون ببساطة "إبرام صفقة".

10- انتخابات 2020

أشار ترامب إلى أن بوتين أعرب عن اعتقاده بأن انتخابات 2020 الأمريكية كانت مزورة بسبب التصويت عبر البريد على نطاق واسع، مضيفًا: "لا يمكن أن يكون لديك ديمقراطية عظيمة مع التصويت عبر البريد".