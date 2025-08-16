الكرملين ينفي طرح اجتماع ثلاثي مع زيلينسكي خلال قمة ألاسكا

القاهرة- مصراوي:

في تطور جديد عقب قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، صرح يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي وعضو وفد بوتين، لوكالة أنباء ريا الروسية بأن فكرة عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم تُطرح خلال القمة.

وتأتي تصريحات أوشاكوف لتضع حدوداً على ما أدلى به ترامب في وقت سابق، عندما قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن بوتين وزيلينسكي يريدان منه حضور اجتماع محتمل بين الزعيمين لمناقشة "طريق السلام"، وأضاف: "كلاهما يريدني هناك. كلاهما يريدني هناك، وسأكون هناك".

وأضاف أوشاكوف أنه لا يزال من غير الواضح متى سيعقد الاجتماع المقبل بين ترامب وبوتين، ما يشير إلى أن أي لقاء ثلاثي محتمل مع أوكرانيا لا يزال بعيداً عن التنفيذ العملي.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد أعرب في وقت سابق عن دعمه لفكرة اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية مشاركة الدول الأوروبية لضمان "ضمانات أمنية موثوقة" بالتعاون مع أمريكا.