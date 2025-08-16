إعلان

ترامب يكشف تفاصيل مفاوضاته مع بوتين واستعدادات لقاء زيلينسكي

05:15 ص السبت 16 أغسطس 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قضى وقتًا بمفرده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه تم التفاوض على العديد من النقاط خلال قمة ألاسكا، وأن هناك نقطة أو اثنتان فقط متبقيتان للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب أن هناك ترتيبات جارية لعقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي وبوتين، معبّرًا عن اعتقاده بأنه سيساهم أيضًا في هذا اللقاء. وأشارت قناة القاهرة الإخبارية إلى نقل تصريحات ترامب بهذا الشأن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة ألاسكا تفاصيل مفاوضات بوتين استعدادات لقاء زيلينسكي
