نصيحة حاسمة من ترامب للرئيس الأوكراني بشأن السلام
05:11 ص السبت 16 أغسطس 2025
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نصيحته إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي هي الموافقة على اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن المفاوضات تقترب جدًا من التوصل إلى حل، وأن القرار الآن متروك للرئيس الأوكراني.
وأضاف ترامب أنه لا يريد رؤية المزيد من الناس يموتون في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة تدخل الدول الأوروبية لدعم الجهود الدبلوماسية وإنجاح أي اتفاق. وأشارت قناة القاهرة الإخبارية إلى نقل تصريحات ترامب بهذا الخصوص
