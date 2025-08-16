نصيحة حاسمة من ترامب للرئيس الأوكراني بشأن السلام



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نصيحته إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي هي الموافقة على اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن المفاوضات تقترب جدًا من التوصل إلى حل، وأن القرار الآن متروك للرئيس الأوكراني.

وأضاف ترامب أنه لا يريد رؤية المزيد من الناس يموتون في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة تدخل الدول الأوروبية لدعم الجهود الدبلوماسية وإنجاح أي اتفاق. وأشارت قناة القاهرة الإخبارية إلى نقل تصريحات ترامب بهذا الخصوص