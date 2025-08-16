ترامب: أمريكا وروسيا لم تصلا إلى مرحلة الاتفاق النهائي

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب القمة التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البلدين "لم يصلا بعد إلى مرحلة متقدمة من الاتفاق"، لكنه أشار إلى أن الطرفين "حققا بعض التقدم" في المفاوضات.

وأضاف ترامب: "لن يكون هناك اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وأوضح ترامب، أنه سيجري اتصالات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومع عدد من القادة الذين يراهم مناسبين، إضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإطلاعهم على نتائج اجتماع اليوم، مؤكداً أن القرار النهائي يعود إليهم.

ووصف ترامب الاجتماع بأنه "مُثمر للغاية"، مشيراً إلى أن هناك "العديد من النقاط التي تم الاتفاق عليها".

وعقب المحادثات، عقد ترامب وبوتين مؤتمراً صحفياً قصيراً بشكل لافت، اكتفيا فيه بتصريحات مقتضبة دون كشف تفاصيل دقيقة عن الاتفاقات، وغادرا المنصة مباشرة دون الرد على أسئلة الصحفيين.