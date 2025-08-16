إعلان

البيت الأبيض ينشر صور القادة للاحتفاء بالاجتماع "التاريخي"

02:17 ص السبت 16 أغسطس 2025

قمة ألاسكا

القاهرة- مصراوي:

بعد دقائق من انطلاق قمة الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في ألاسكا، نشر البيت الأبيض صورة للزعيمين وهما يقفان معاً مبتسمين.

وصاحب الصورة تعليق قصير: "السعي نحو السلام" – وهو شعار قمة اليوم.

وبعد ذلك بقليل، نُشرت على الحساب الرسمي صورة ثانية لترامب وبوتين وهما يسيران على البساط الأحمر في طريقهما إلى سيارة الرئيس الأمريكي المعروفة باسم "ذا بيست"، مرفقة بتعليق من كلمة واحدة: "تاريخي".

