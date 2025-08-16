بوتين يفتتح المؤتمر الصحفي في قمة ألاسكا

القاهرة- مصراوي:

استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك في قمة ألاسكا بكلمة افتتاحية، ليكون أول المتحدثين أمام الصحفيين.

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن مؤتمرا صحفيا بعد لقائهما لإجراء محادثات عالية الأهمية في ألاسكا.

واستقبل الرئيس الأمريكي نظيره الروسي، لدى وصوله إلى ولاية ألاسكا، قبيل القمة التي طال انتظارها بين الرئيسين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وحطّت طائرة بوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية بعد وقت قصير من وصول طائرة ترامب، حيث شوهد الزعيمان يتصافحان أمام عدسات الكاميرات قبل أن يسيرا معًا فوق السجّاد الأحمر.

صورة2

ويُعد هذا اللقاء الأول لبوتين على أراضي دولة غربية منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وخلال الاستقبال، تبادل الرئيسان المجاملات في أجواء وُصفت بالودية والحيوية، حيث مدّ ترامب يده مجددًا لبوتين وربّت على الجزء العلوي منها أثناء المصافحة الثانية.