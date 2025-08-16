بوتين يتجاهل أسئلة الصحفيين حول قتل المدنيين في أوكرانيا

القاهرة - مصراوي

تجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مزيداً من أسئلة الصحفيين خلال لقاء قصير مع وسائل الإعلام قبل بدء الاجتماع الثنائي.

وحضر القمة بين ترامب والرئيس الروسي كلٌّ من المترجمين، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف وويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار بوتين يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوي، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وسُئل بوتين عما إذا كان سيوافق على وقف إطلاق النار، فاكتفى برفع حاجبه، والنظر إلى الجانب الآخر، وهز رأسه بالنفي. وعندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بعدم قتل المزيد من المدنيين، وضع يديه حول فمه وقال بالروسية: "هيا بنا، هيا بنا".

وحظي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقبال مختلف تماماً عن ذلك الذي تلقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته للبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.

ففي مشهد غير اعتيادي شهدناه في فبراير الماضي، تعرض زيلينسكي لوابل من الانتقادات من الرئيس ترامب داخل أروقة البيت الأبيض.

أما اليوم، فقد بدا بوتين مبتسماً وهو يجلس بجوار ترامب داخل السيارة الرئاسية الملقبة بـ"الوحش". وبالنسبة لبوتين، كان ذلك بمثابة انتصار قبل أن يتفوه أي من الطرفين بكلمة.

لم يحقق ترامب مكاسب فورية بمجرد وصول بوتين إلى ألاسكا، لكن الأخير حصد إنجازاً مهماً بمجرد نزوله من الطائرة، ومروره على السجادة الحمراء، وصعوده إلى "الوحش" – وهو الزعيم الذي كان حتى وقت قريب منبوذاً على الساحة الدولية.