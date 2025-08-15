البث العبرية: الجيش يستعد لتسريع احتلال مدينة غزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يستعد لتسريع العملية العسكرية الرامية لاحتلال مدينة غزة، وفق توجيهات القيادة السياسية.

ويعتزم قادة الجيش عقد اجتماع غدا مع قيادة المنطقة الجنوبية لمناقشة تفاصيل العمليات العسكرية في القطاع.

من جانبه، سيصل رئيس الأركان يوم الأحد إلى قيادة المنطقة الجنوبية للمصادقة على خطط احتلال المدينة.

وتشمل الخطط محاولات لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الأسرى، كما أن أسلوب تنفيذ العملية سيحدد حجم القوات التي سيتم استدعاؤها.

وأكد الجيش أنه سيحاول قدر الإمكان الحد من استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في العملية.