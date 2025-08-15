إعلان

البث العبرية: الجيش يستعد لتسريع احتلال مدينة غزة

11:45 م الجمعة 15 أغسطس 2025

قوات الاحتلال

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يستعد لتسريع العملية العسكرية الرامية لاحتلال مدينة غزة، وفق توجيهات القيادة السياسية.

ويعتزم قادة الجيش عقد اجتماع غدا مع قيادة المنطقة الجنوبية لمناقشة تفاصيل العمليات العسكرية في القطاع.

من جانبه، سيصل رئيس الأركان يوم الأحد إلى قيادة المنطقة الجنوبية للمصادقة على خطط احتلال المدينة.

وتشمل الخطط محاولات لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الأسرى، كما أن أسلوب تنفيذ العملية سيحدد حجم القوات التي سيتم استدعاؤها.

وأكد الجيش أنه سيحاول قدر الإمكان الحد من استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في العملية.

احتلال غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل
