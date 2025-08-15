على خلفية قمة ترامب وبوتين.. وقفات احتجاجية داعمة لأوكرانيا في ألاسكا

القاهرة- مصراوي:

خرجت في ألاسكا وقفات احتجاجية داعمة لأوكرانيا، وذلك على خلفية القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أنكوريج بولاية ألاسكا.

وظهر المحتجون واقفين على جانب الطريق وحاملين أعلام أوكرانيا وعبارات تعبّر عن وقوف ألاسكا إلى جانبها.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يُدعَ لحضور القمة اليوم، وسبق وأن أكد مراراً وتكراراً أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبل البلاد دون مشاركة أوكرانيا.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى وصوله إلى ولاية ألاسكا، قبيل القمة التي طال انتظارها بين الرئيسين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وحطّت طائرة بوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية بعد وقت قصير من وصول طائرة ترامب، حيث شوهد الزعيمان يتصافحان أمام عدسات الكاميرات قبل أن يسيرا معًا فوق السجّاد الأحمر.

ويُعد هذا اللقاء الأول لبوتين على أراضي دولة غربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وخلال الاستقبال، تبادل الرئيسان المجاملات في أجواء وُصفت بالودية والحيوية، حيث مدّ ترامب يده مجددًا لبوتين وربّت على الجزء العلوي منها أثناء المصافحة الثانية.

وكانت التكهنات قد دارت في وقت سابق حول ما إذا كان الرئيسان سيتشاركان الرحلة في سيارة الليموزين نحو غرفة الاجتماعات، وهو ما حدث بالفعل.