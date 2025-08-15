ماذا نعرف عن قاعدة إلمندورف الجوية التي هبط فيها ترامب؟

وكالات

بدأ لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وسيُعقد الاجتماع في قاعدة إلمندورف الجوية.

وقاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة هي قاعدة تابعة للقوات الجوية والجيش الأمريكي تقع في جنوب شرق ألاسكا، شمال أنكوريج مباشرة.

تم إنشاء القاعدة المشتركة في عام 2010. وقبل ذلك، كانت هناك منشأتان منفصلتان: كان للجيش قاعدة فورت ريتشاردسون وكان للقوات الجوية قاعدة إلمندورف الجوية، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

بعد الهجوم على بيرل هاربور عام 1941، استُخدمت قاعدة فورت ريتشاردسون أيضًا كمعسكر اعتقال لـ104 شخص، وفقًا لخريطة الموارد الثقافية لقاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة . ويُشير الموقع الإلكتروني إلى أن المعسكر كان مفتوحًا من عام 1941 إلى عام 1943، بحسب الشبكة.

واستضافت القاعدة أيضًا في السابق اجتماعًا لرئيس أمريكي مع زعيم أجنبي.

وشهد المبنى رقم 5 في قاعدة إلمندورف الجوية السابقة لقاء الإمبراطور الياباني هيروهيتو مع الرئيس ريتشارد نيكسون في 26 سبتمبر 1971، وفقًا للموقع الإلكتروني. وكانت هذه أول زيارة لإمبراطور ياباني في السلطة إلى الولايات المتحدة، وكذلك أول لقاء بين إمبراطور ياباني ورئيس أمريكي في السلطة، بحسب "سي إن إن".

وقبل قليل، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألاسكا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ هبطت طائرته في قاعدة إلمندورف الجوية في أنكوريج بولاية ألاسكا، وفقًا للشبكة.