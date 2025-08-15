بوتين يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا قبل قمة الجمعة في ألاسكا

لندن- (أ ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من شن موسكو غزوها، بينما يستعد الزعيمان لقمة محورية بين الولايات المتحدة وروسيا يوم الجمعة في ألاسكا.

وفي أعقاب اجتماع يوم الخميس مع كبار المسؤولين الحكوميين حول القمة، قال بوتين في مقطع فيديو قصير نشره الكرملين إن إدارة ترامب تبذل "جهودا حيوية وصادقة لوقف الأعمال العدائية" و"للتوصل إلى اتفاقيات تهم جميع الأطراف المعنية".

وأشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن التوصل إلى "شروط طويلة الأجل للسلام بين بلدينا، وفي أوروبا، وفي العالم ككل"، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن السيطرة على الأسلحة النووية.

وفي واشنطن، قال ترامب إن هناك فرصة بنسبة 25% لفشل القمة، لكنه أشار أيضا إلى إمكانية إحضار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا لعقد اجتماع ثلاثي لاحق إذا ما نجح الاجتماع الثنائي مع بوتين.

وفي مقابلة إذاعية مع فوكس نيوز، قال ترامب أيضا إنه قد يكون على استعداد للبقاء في ألاسكا لفترة أطول، اعتمادا على ما سيحدث مع بوتين.

وفي الوقت ذاته، عمل زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون لضمان أخذ مصالحهم في الاعتبار عندما يلتقي ترامب وبوتين في أنكوراج.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيلينسكي في لندن يوم الخميس في عرض للدعم البريطاني لأوكرانيا قبل يوم من اجتماع ترامب وبوتين الحاسم. وتعانق الاثنان بحرارة خارج مكاتب ستارمر في 10 شارع داونينج دون الإدلاء بأي تعليقات، وغادر زيلينسكي بعد حوالي ساعة.

وجاءت رحلة زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية بعد يوم من مشاركته في اجتماعات افتراضية من برلين مع ترامب وقادة العديد من الدول الأوروبية. وقال هؤلاء القادة إن ترامب أكد لهم أنه سيعطي الأولوية لمحاولة تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا عندما يلتقي مع بوتين.