منظمة: قطر تسجن زعيم الطائفة البهائية 5 سنوات بسبب منشورات

الدوحة - (أ ب)

حُكم على زعيم الطائفة البهائية الصغيرة في قطر، يوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها "تشكك في أسس الدين الإسلامي"، وفقا لمنظمة بهائية دولية تتابع القضية.

وأصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني، 71 عاما، والذي يحتجز منذ أبريل الماضي، بحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ووفقا للوثائق، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.

ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه "انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر".

ودعا مكتب حداد في منشور عبر منصة إكس، المجتمع الدولي إلى "حث الحكومة القطرية على تأييد القانون الدولي وضمان الإفراج الفوري عن روحاني".

وردا على استفسار من وكالة أسوشيتد برس بشأن الحكم، أصدر مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية هذا الرد: أن الدستور القطري يكفل الحق في حرية العبادة للجميع وأنه يجب ممارسة هذا وفق القانون ويجب ألا يهدد أو أن ينتهك الاستقرار العام والأمن، وأن النظام القضائي القطري يكفل منح كل الأطراف في أي قضية الإجراءات القانونية الواجبة والتمثيل القانوني بدون تمييز بناء على العرق أو الديانة أو أي حالة أخرى.