الحوثيون: استهداف الأطفال بغزة يعبّر عن انتهاك إسرائيل لكل الحرمات

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع بشراكة أمريكية تجاوزت 3500 من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والنازحين في غزة.

وأكد الحوثي، أن جريمة التجويع من أقبح وأسوأ جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تحاول أن خداع العالم بأنها تسمح بإلقاء المساعدات على رؤوس الشعب الفلسطيني وفق مخطط يستهدفه.

وأوضح الحوثي، أن إلقاء المساعدات جوا خلال 8 أشهر لي يوفر ما يمكن أن يدخل عبر المعابر المغلقة في يوم واحد، مضيفا أن "حقيقة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فرضت نفسها حتى في المجتمعات الغربية".

وأشار الحوثي، إلى أن استهداف الأطفال يعبر عن قسوة وإجرام ووحشية وانتهاك لكل الحرمات وتجاوز لكل الاعتبارات المتعارف عليها، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذا الأسبوع بصورة مقصودة 6 من الصحفيين ما رفع عدد من استهدفهم إلى نحو 230 صحفيا.

ولفت الحوثي، إلى أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المقصود للإعلاميين لأنه لا يريد للحقيقة أن تصل إلى الناس، مشيرا إلى أن "العدو يمارس إبادة جماعية في غزة بكل الوسائل والأساليب ويستخدم القتل والتجويع والتعطيش ويمنع الرعاية الطبية".

وشدد الحوثي، على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإبادة أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وتهجير آخرين وإخضاع البقية.