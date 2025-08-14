الهند: مصرع 32 شخصًا جراء الفيضانات المفاجئة في كشمير

سريناجار (الهند) - (أ ب)

أعلن مسؤول إدارة الكوارث في القسم الهندي من كشمير، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا بسبب الفيضانات المفاجئة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على قرية جبلية نائية في الإقليم.

وقال المسؤول محمد إرشاد، إن فرق الإنقاذ في قرية تشوسيتي المدمرة الواقعة بجبال الهيمالايا، نجحت في إنقاذ ما لا يقل عن 100 شخص، مضيفا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن هناك 50 شخصا آخرين على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وأفاد نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في الهند، جيتندرا سينج، بأن الفيضانات نتجت عن عاصفة رعدية شهدتها منطقة تشوسيتي في جامو وكشمير، وأنها "من الممكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة".