وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه عدة خيارات لإنهاء الحرب في أوكرانيا بما في ذلك العقوبات.

وأكدت ليفيت، أن ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله إن لقاء الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يكون جلسة استماع بل سيكون حوارا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن ترامب سيخبر بوتين بماهية الصفقة وما عليه فعله وهو أن الأرض مقابل السلام.

وأكد مسؤولون، أن الرئيس الأمريكي مستعد لفرض العقوبات التي هدد بها روسيا إذا رفض بوتين قبول إطار السلام الذي سيطرحه، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن مجلس الشيوخ أعد بالفعل مشروع قانون عقوبات صارم بدعم من الحزبين.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة أوروبيين وأوكرانيين أن واشنطن مستعدة للمساهمة في منح ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأشارت المصادر، إلى أن واشنطن مستعدة للقيام بدور ما في تزويد كييف بوسائل ردع ضد أي عدوان روسي مستقبلي.

وأوضح مسؤول بريطاني، أن ترامب يدرك أن الضمان الأمني الأمريكي يجب أن يكون جزءا من تسوية نهائية في أوكرانيا.

وأكد مسؤولون أوروبيون، أن ترامب أبلغ قادة أوروبيين أنه لا يعتزم بحث تقسيم محتمل للأراضي عندما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيجتمع مع بوتين بهدف تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

ولفت مسؤولون أوروبيون، إلى أن الرئيس الأمريكي اتفق مع قادة أوروبيين على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار بأوكرانيا قبل المفاوضات.