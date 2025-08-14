إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل في سبتمبر المقبل

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل قبل زيارته المقررة لبريطانيا.

وأشار المسؤولون، إلى أن زيارة ترامب لإسرائيل تعتمد على محادثات وقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يزور ترامب بريطانيا في الفترة بين 17 إلى 19 سبتمبر المقبل، بدعوة من الملك تشارلز.

وفي مايو الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي أولى جولاته إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث زار السعودية والإمارات وقطر، غير أنه لم يزور إسرائيل في تلك الفترة.