إعلان

إدانة سعودية لتصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

10:09 ص الخميس 14 أغسطس 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الرياض- (د ب أ)

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء عن "إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد البيان على "الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة".

وقالت الوزارة: "وتحذر المملكة المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا".

والثلاثاء، قال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية، إنه "مرتبط عاطفياً برؤية إسرائيل الكبرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو إسرائيل الكبرى رئيس الوزراء الإسرائيلي وزارة الخارجية السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان