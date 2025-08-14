وكالات

قالت شبكة "نيوز ماكس" الأمريكية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تغيير النظام في إيران لم يكن أحد أهداف الحرب لكنه قد يكون من نتائجها.

ووجّه نتنياهو في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، مساء الثلاثاء، إنه "إذا ما أردتم إيران حرة فالآن هو الوقت المناسب للقتال من أجل الحرية".

وأشار نتنياهو، إلى أن كل شيء ينهار في إيران وهناك أزمة في توفير المياه، مضيفا "خبراؤنا في المياه سيساعدونكم في توفير وتكرير المياه حين تحصلون على الحرية".

وأكد نتنياهو في رسالته إلى الإيرانيين، على أنه يجب أن "تخاطروا من أجل مستقبلكم وحريتكم اخرجوا للشوارع وتظاهروا ضد الاضطهاد".

ورد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على وعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمساعدة الإيرانيين في تحلية المياه حال تخلصوا من نظامهم، قائلا إن نظاما "يحرم غزة من الماء والغذاء يقول إنه سيجلب لنا الماء بالطبع هذا مجرد سراب".