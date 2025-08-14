وكالات

قالت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة أوروبيين وأوكرانيين أن واشنطن مستعدة للمساهمة في منح ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأشارت المصادر، إلى أن واشنطن مستعدة للقيام بدور ما في تزويد كييف بوسائل ردع ضد أي عدوان روسي مستقبلي.

وأوضح مسؤول بريطاني، أن ترامب يدرك أن الضمان الأمني الأمريكي يجب أن يكون جزءا من تسوية نهائية في أوكرانيا.

وأكد مسؤولون أوروبيون، أن ترامب أبلغ قادة أوروبيين أنه لا يعتزم بحث تقسيم محتمل للأراضي عندما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيجتمع مع بوتين بهدف تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

ولفت مسؤولون أوروبيون، إلى أن الرئيس الأمريكي اتفق مع قادة أوروبيين على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار بأوكرانيا قبل المفاوضات.