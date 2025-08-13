مصر تعلّق على "رؤية إسرائيل الكبرى" وتطالب بإيضاحات عاجلة

وكالات

علقت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأربعاء، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيلي الكبرى".

وكتبت الخارجية: "تؤكد جمهورية مصر العربية حرصها على إرساء السلام في الشرق الاوسط، وتدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى".

وطالبت وزارة الخارجية في بيانها "بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد".

وأكدت الخارجية على أن هذا التصريح "يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".

وجددت مصر التأكيد على أن "لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة".