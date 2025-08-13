وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وما يرتبط بها من مشاريع استعمارية توسعية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، تصريحات نتنياهو اعترافا إسرائيليا رسميا بنوايا وأهداف الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية وضم أراضيها بالكامل، كما أنها إصرار على الطابع الاستعماري العنصري لسياسة الاحتلال خاصة تجاه الدول العربية وضرب أمنها واستقرارها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع تصريحات نتنياهو باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحديا لقرارات الأمم المتحدة.

وخلال مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" العبرية، صرّح نتنياهو بأنه يشعر بأنه في مهمة تاريخية وروحية وأنه مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى.

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استُخدمت بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي" أجاب بأنه "في مهمة أجيال".

وأضاف: "لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم".

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.