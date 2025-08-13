إعلان

نتنياهو: نخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها

09:56 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل تخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها.

وأشار نتنياهو، إلى أن الحرب ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه من المستوى السياسي، مضيفا "إما أن ننتصر وإما أن يتم القضاء علينا ونحن نحقق النصر".

وأوضح نتنياهو، أن هناك من يتبنى وجهات نظر سياسية متطرفة تزعزع الثقة وتؤثر على الجاهزية القتالية، مؤكدا أنه لن يتخلى عن تحقيق النصر ضد أعدائه بمساعدة المعارضين أو بدونهم.

نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل إيران حماس تصريحات نتنياهو
