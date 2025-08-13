ميرتس: نريد أن يحقق ترامب نجاحًا في اجتماعه مع بوتين يوم الجمعة

وكالات

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، إن الأوروبيين يريدون أن يحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاحا في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

وأشار ميرتس، إلى أن الأوروبيين أوضحوا لترامب أنه يجب الحفاظ على المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية خلال اجتماع ألاسكا، موضحا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون هو الأولوية في أي اتفاق محتمل.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن تبادل الأراضي لا يمكن التفاوض عليه إلا من خلال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ماكرون، إلى أن ترامب أكد للأوروبيين رغبته التوصل لوقف لإطلاق النار خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل، كما أكد أن أي قضايا متعلقة بأوكرانيا لن يتم مناقشتها إلا مع أوكرانيا.

وشدد ماكرون، على أن لا سلام دون ضمانات أمنية ولا حل للأزمة الأوكرانية بدون حضور الرئيس الأوكراني، موضحا أن الأوروبيين يبحثون فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا و"نأمل التوصل للسلام حتى لا نكون في حاجة لها"