ماكرون: لا سلام دون ضمانات أمنية أو حل للأزمة الأوكرانية بدون حضور زيلينسكي

05:46 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

إيمانويل ماكرون

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن تبادل الأراضي لا يمكن التفاوض عليه إلا من خلال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ماكرون، إلى أن ترامب أكد للأوروبيين رغبته التوصل لوقف لإطلاق النار خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل، كما أكد أن أي قضايا متعلقة بأوكرانيا لن يتم مناقشتها إلا مع أوكرانيا.

وشدد ماكرون، على أن لا سلام دون ضمانات أمنية ولا حل للأزمة الأوكرانية بدون حضور الرئيس الأوكراني، موضحا أن الأوروبيين يبحثون فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا و"نأمل التوصل للسلام حتى لا نكون في حاجة لها".

ماكرون الرئيس الفرنسي ترامب زيلينسكي الرئيس الأوكراني بوتين أوكرانيا
