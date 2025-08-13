استشهاد 39 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

وكالات

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة عن استشهاد 39 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متفرقة منذ فجر اليوم، من بينهم 19 شخصاً كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وذكر مصدر في المستشفى المعمداني أن 12 فلسطينياً استشهدوا إثر غارة على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي مستشفى العودة، تم تأكيد استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من منتظري المساعدات وسط القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في غزة والتي خلفت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من تدهور الحالة الإنسانية في القطاع وتكدس المستشفيات التي تعاني من إجهاد شديد بسبب تدفق المصابين.