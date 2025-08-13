وزير ألماني: لا مكان لـ "البديل" و"اليسار" في مراكز القرار السياسي

برلين - (د ب أ)

دعا وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، فولفرام فايمر، إلى بناء جدار حماية ضد كل من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي و"اليسار".

وقال السياسي المستقل في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "يجب أن نضمن إبعاد حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا عن مراكز صنع القرار السياسي في الجمهورية بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة لنا"، مضيفا أن كلا الحزبين "ضاران بنفس القدر لألمانيا".

وذكر فايمر أن حزب اليسار "ليس مجرد جماعة يسارية، بل هو الخليفة القانوني المباشر لحزب الوحدة الاشتراكية الألماني - حزب بناة الجدار وجلادي التعذيب في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)"، وقال: "إن الحزب بالطبع فئة مختلفة عن حزب البديل من أجل ألمانيا، لكنه يريد أيضا جمهورية مختلفة... يجب أن نسعى إلى اتخاذ قرارات في البرلمان لا نحتاج فيها حتى إلى موافقة حزب البديل من أجل ألمانيا أو حزب اليسار".

وأشار فايمر إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية سكسونيا أنهالت يشن حملة ضد الطراز المعماري المعروف باسم "باوهاوس" لأنه يعتبرها شكلا يساريا من المعمار، وقال: "بهذا يرتبط حزب البديل من أجل ألمانيا ارتباطا مباشرا بسردية الحزب النازي، الذي اضطهد مصممي ومهندسي الباوهاوس آنذاك عند توضيح ذلك، سيدرك جزء كبير من السكان مدى الاستبداد المروع والغريب الكامن وراء هذه الحملة".

ورغم ذلك، أعرب فايمر عن رفضه لاتخاذ إجراءات لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، وقال: "لن نتمكن من حظر حزب البديل من أجل ألمانيا؛ عندها سيعيد تأسيس نفسه تحت اسم مختلف، يجب أن نكافحه بفعالية من خلال إجراءات سياسية مُقنِعة".