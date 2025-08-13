وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع رئيس الأركان من دخول مكتبه



قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مُنع من دخول مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، رغم اجتماع مقرر بينهما لاعتماد تعيينات بالجيش.

وفي التفاصيل، قالت القناة العبرية، إن رئيس الأركان إيال زامير وصل مساء الاثنين إلى مكتب وزير الدفاع أثناء انعقاد اجتماع للموافقة على قائمة التعيينات في الجيش، لكن سكرتير الوزير لم يسمح له بالدخول.

وذكرت أن سكرتير الوزير أخبر زامير أن كاتس منشغل حاليا وغير متفرغ، وفقا لروسيا اليوم.

وأجرى رئيس الأركان إيال زامير نقاشا الليلة الماضية بشأن التعيينات في الجيش الإسرائيلي، إلا أن مكتب وزير الدفاع كاتس أعلن رفضه الموافقة عليها.

ورغم ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي قائمة التعيينات الجديدة ليلا، بعد نحو ساعة من إعلان وزير الدفاع.

وهاجم مكتب كاتس قائلا: "إن مناقشة إعادة التعيين التي أجراها رئيس الأركان جرت بالمخالفة لتوجيهات وزير الدفاع ودون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا يخالف الإجراءات المتبعة، ولذلك لا ينوي وزير الدفاع مناقشة التعيينات والأسماء المنشورة إطلاقا أو الموافقة عليها".

وأفاد مكتب الوزير، أنه كاتس سيطلب من رئيس الأركان التنسيق مسبقا مع وزير الدفاع لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها لاحقا.

كما طلب مكتب كاتس إجراء نقاش وتنسيق بشأن إعادة التعيين قبل اتخاذ قرارات بشأن التعيينات برتبة عميد.

وقال مقربون من كاتس: "وزير الدفاع ليس ملزما بالموافقة، هذا غير لائق، لم ينسق رئيس الأركان التعيينات مع وزير الدفاع".

وردا على ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "تم تحديد المناقشة مسبقا وفقا للقواعد، ومن منطلق الاعتراف بأهمية ترقية القادة الموجودين على الجبهة العملياتية، والحاجة إلى السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة".