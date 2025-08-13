

وكالات

أكد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال مكالمة هاتفية دعمه لإجراءات السلطات الروسية في سياق العملية العسكرية الخاصة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره العالي للمساعدة التي قدمتها كوريا الشمالية وبطولات جنود الجيش الشعبي الكوري خلال تحرير أراضي منطقة كورسك.

وقالت الوكالة: "أعرب الرفيق كيم جونج أون عن امتنانه الصادق للتقدير الرفيع الذي أبداه بوتين تجاه المحاربين الكوريين، وأكد مرة أخرى أن كوريا الشمالية ستظل دوما مخلصة لروح المعاهدة بين كوريا الشمالية وروسيا، كما ستواصل دعمها الكامل لكافة إجراءات القيادة الروسية".

ولفتت الوكالة إلى أن المحادثة جرت في أجواء ودية، حيث هنأ بوتين نظيره الكوري بالذكرى القادمة لتحرير شبه الجزيرة الكورية من السيطرة الاستعمارية اليابانية.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله: "توجه الرفيق كيم جونغ أون بأحر الشكر للرفيق المحترم جدا فلاديمير بوتين على تهنئته الدافئة الموجهة لكافة الشعب الكوري"، مؤكدا أنه في 15 أغسطس "يتذكر الشعب الكوري البطولات الباسلة التي قدمها جنود وضباط الجيش الأحمر كمثال حقيقي للأممية الصادقة".

وأعرب بوتين وكيم جونج أون عن "ارتياحهما لتعميق وتطوير علاقات التعاون في جميع المجالات وفقا لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الوكالة أن "قادة البلدين أكدا عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون"، كما "تبادلا الرأي حول قضايا تهم الجانبين" و"اتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة".