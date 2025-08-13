3 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من الأهالي شمال قطاع غزة



وكالات

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من الأهالي في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد

3 ضحايا وسقوط عدد من الجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.