ليتوانيا تعتزم تعليم مواطنيها بناء وتشغيل الطائرات المسيرة

06:52 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

ليتوانيا

(د ب أ)

تعتزم ليتوانيا إطلاق برنامج تدريبي جديد في سبتمبر لبناء وتشغيل الطائرات المسيرة للجمهور العام وتلاميذ المدارس.

وذكرت وزارة الدفاع أنه سيتم فتح ثلاثة مراكز تدريب للطائرات المسيرة في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق، ومن المقرر زيادة عدد هذه المراكز إلى تسعة مراكز في السنوات المقبلة.

ونقلت الوزارة عن وزير الدفاع دوفيلي شاكاليني قوله في بيان "نحن نخطط لكي يكتسب 15500 شخص بالغ و7 آلاف طفل مهارات التحكم في الطائرات المسيرة بحلول عام 2028".

ويبلغ عدد سكان ليتوانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، 8ر2 مليون نسمة. وتشترك ليتوانيا في حدود مع منطقة كالينينجراد في روسيا وحليفتها بيلاروس.

ووفقا للمعلومات المقدمة، سيتم تخصيص محتوى برامج التدريب لتناسب الأعمار المختلفة.

ويستهدف هذا التدريب تعزيز مهارات السكان في مجال التحكم في الطائرات المسيرة والتكنولوجيا الخاصة بها وكذلك المقاومة المدنية.

ومن المقرر أن يتم استثمار أكثر من 3ر3 مليون يورو (8ر3 مليون دولار أمريكي) في المشروع، الذي يتم تنفيذه بشكل مشترك من وزارة الدفاع ووزارة التعليم.

وتقوم الطائرات المسيرة الآن بدور رئيسي في الحرب الحديثة.

ليتوانيا الطائرات المسيرة تشغيل الطائرات المسيرة
