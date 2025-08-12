رويترز: مقتل 9 جنود في الجيش الباكستاني في هجوم بإقليم بلوشستان

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مسؤول باكستاني، بمقتل 9 جنود في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، بالخطوة الأمريكية لتصنيف جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية وجناحها المسلح، "لواء مجيد"، من المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتم اتهام الجماعة الانفصالية بش هجمات دموية على مواطنين صينيين وأقليات عرقية وبنية تحتية في الإقليم المضطرب. وكانت الجماعة قد قامت في مارس الماضي، بخطف قطار، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا واحتجاز أكثر من 300 راكب كرهائن.