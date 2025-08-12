إعلان

رويترز: مقتل 9 جنود في الجيش الباكستاني في هجوم بإقليم بلوشستان

03:21 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

مقتل 9 جنود في الجيش الباكستاني أرشيفية

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مسؤول باكستاني، بمقتل 9 جنود في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، بالخطوة الأمريكية لتصنيف جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية وجناحها المسلح، "لواء مجيد"، من المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتم اتهام الجماعة الانفصالية بش هجمات دموية على مواطنين صينيين وأقليات عرقية وبنية تحتية في الإقليم المضطرب. وكانت الجماعة قد قامت في مارس الماضي، بخطف قطار، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا واحتجاز أكثر من 300 راكب كرهائن.

مقتل 9 جنود في الجيش الباكستاني هجوم بإقليم بلوشستان وزارة الخارجية الباكستانية جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية
