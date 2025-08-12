إعلان

باكستان ترحب بتصنيف أمريكا "جيش تحرير بلوشستان" كـ"منظمة إرهابية أجنبية"

02:09 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الباكستانية

إسلام آباد- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، "الترحيب" بالخطوة الأمريكية لتصنيف جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية وجناحها المسلح، "لواء مجيد"، من المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال رئيس وزراء بلوشستان، سرفراز بوجتي، إن الجماعة وجناها المسلح "لطالما سفكا دماء الأبرياء تحت غطاء كاذب من العرق والحقوق".

جدير بالذكر أن إعلان الحكومة الأمريكية جاء بعد أيام من زيارة قائد الجيش الباكستاني لواشنطن، في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى توثيق العلاقات الأمنية.

وتم اتهام الجماعة الانفصالية بش هجمات دموية على مواطنين صينيين وأقليات عرقية وبنية تحتية في الإقليم المضطرب. وكانت الجماعة قد قامت في مارس الماضي، بخطف قطار، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا واحتجاز أكثر من 300 راكب كرهائن.

