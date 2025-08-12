إعلان

الاتحاد الأوروبي لـ إسرائيل: الحرب في غزة ليست الحل

02:01 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الحرب في غزة تزداد خطورة يوما بعد آخر، مؤكدة أن الحرب ليست الحل.

وأضافت كايا كالاس في بيان على منصة إكس: "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب انتهت بالفعل".

وذكرت أن أولويات الاتحاد الأوروبي لا تزال تقديم الدعم الإنساني، عبر أشكال منها تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح باقي المحتجزين.

وقالت كالاس، إن التكتل يندد بمقتل خمسة من صحفيي قناة الجزيرة في غارة جوية إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وبينهم مراسل الجزيرة أنس الشريف، وفقا للغد.

وذكرت كالاس في بيان على منصة إكس: "نحن على علم بالادعاء الإسرائيلي بأن المجموعة التي قُتلت هم إرهابيون، لكنه يتعين في هذه الحالات تقديم أدلة قاطعة في إطار احترام سيادة القانون لتجنب استهداف الصحفيين".

قطاع غزة النزاع في قطاع غزة هو الأكثر دموية الحرب في غزة الجيش الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي
