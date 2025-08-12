إعلان

ترامب يمدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوماً إضافية

12:04 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

ترامب يمدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين

وكالات

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC إن الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً بتمديد الولايات المتحدة الهدنة المعلنة بشأن الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً إضافية، وذلك قبل ساعات من انتهاء العمل بها.

ويأتي التمديد وسط تساؤلات مفتوحة أمام الشركات والمستثمرين الأمريكيين بشأن مستقبل التجارة مع الصين، بعد أن أدى الاتفاق إلى خفض التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، واستئناف تدفق المعادن الأرضية النادرة الحيوية من الصين.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً بتمديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، عقب جولة ثالثة من المحادثات التجارية عقدها مسؤولون من الجانبين في السويد مطلع الشهر الجاري، والتي سبقتها مفاوضات في جنيف في مايو الماضي، واتفاقات إضافية في لندن خلال يونيو.

دونالد ترامب الرسوم الجمركية الحرب التجارية الصين
