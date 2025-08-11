زيلينسكي: بوتين "يماطل لكسب الوقت"

(د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، موسكو بالمماطلة قبل عقد القمة الأمريكية- الروسية بشأن أوكرانيا المقررة الجمعة المقبلة في ألاسكا.

وقال زيلينسكي في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تحدثت مع رئيس وزراء كندا، مارك كارني، شاكرا كندا لدعمها أوكرانيا وشعبنا.. وأوضحت رؤية أوكرانيا لنوايا ومخططات روسيا الحقيقية. نحن متفقون على أن الروس يريدون ببساطة كسب الوقت وليس إنهاء الحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "هذا ما تؤكده التطورات في ميدان المعركة وضربات روسيا الخبيثة ضد البنى التحتية المدنية والمدنيين العزل".

لقد اتفقنا على أن أي قرارات بشأن مستقبل أوكرانيا وأمن شعبنا لا يمكن اتخاذها دون مشاركتنا. كما أننا لا يمكن أن نقبل بأي تسوية دون ضمانات أمنية واضحة. يجب أن تظل العقوبات على روسيا ساريةً وأن يتم تعزيزها باستمرار ".

وفي اتصال منفصل مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، أكد زيلينسكي أن الطرفين اتفقا على ضرورة "وقف إطلاق النار أولاً" قبل البحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الحرب.