إعلان

الأمم المتحدة: المطالبة بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها تكتسب زخما عالميا

09:59 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المجاعة في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الدول تخفق في فرض عقوبات على إسرائيل ولكن المواطنين استفاقوا.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة في تصريحات للجزيرة، أن حركة المطالبة بفرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل تكتسب زخما عالميا، موضحة أن المجتمع الدولي أخفق في تحقيق التزاماته تجاه الصحفيين والمدنيين.

وتابعت المقررة، أن الصحفيون يجب أن يحظوا بحماية خاصة فهم مستهدفون، موضحة أنه من الطبيعي أن تدعي إسرائيل أن أنس الشريف عضو بحماس ليستهدفوه.

وأكملت، أن إسرائيل تمكنت من اغتيال كثيرين في غزة بزعم أنهم أعضاء في حماس، مشيرة إلى أن كل البلدان المحيطة بغزة يجب أن ترسل أساطيلها بالمساعدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المطالبة بمعاقبة إسرائيل فرض عقوبات على إسرائيل أنس الشريف عضو بحماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها