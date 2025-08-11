الأمم المتحدة: المطالبة بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها تكتسب زخما عالميا

وكالات

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الدول تخفق في فرض عقوبات على إسرائيل ولكن المواطنين استفاقوا.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة في تصريحات للجزيرة، أن حركة المطالبة بفرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل تكتسب زخما عالميا، موضحة أن المجتمع الدولي أخفق في تحقيق التزاماته تجاه الصحفيين والمدنيين.

وتابعت المقررة، أن الصحفيون يجب أن يحظوا بحماية خاصة فهم مستهدفون، موضحة أنه من الطبيعي أن تدعي إسرائيل أن أنس الشريف عضو بحماس ليستهدفوه.

وأكملت، أن إسرائيل تمكنت من اغتيال كثيرين في غزة بزعم أنهم أعضاء في حماس، مشيرة إلى أن كل البلدان المحيطة بغزة يجب أن ترسل أساطيلها بالمساعدات.