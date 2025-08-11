إعلان

إسبانيا: حان الوقت ليعترف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين

09:25 م الإثنين 11 أغسطس 2025

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني

وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه حان الوقت ليحذو الاتحاد أوروبي حذو إسبانيا ويعترف بدولة فلسطين.

كان رئيس الوزراء الهولندي، قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر بشأن غزة والوضع الكارثي بالقطاع.

وأضاف رئيس الوزراء، إنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة والمساعدات الإنسانية هي أولويتنا القصوى، موضحا أنه يجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بأمان ودون تدخل.

وتابع، أن وقف إطلاق النار في غزة وحده كفيل بكسر دائرة العنف، موضحا أن قطر تلعب دورا أساسيا في مفاوضات وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه أعرب لرئيس الوزراء عن تقديري لذلك.

وأكمل: "متفقون على ضرورة الضغط على حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى"، موضحا أن إعلان إسرائيل الأخير عن تكثيف عملياتها بغزة مقلق ومسار خاطئ.

واختتم: "سنواصل الضغط من أجل تحسين الوضع الإنساني فورا في غزة كما سنواصل الدعوة لحل الدولتين".

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني إعتراف إسبانيا بدولة فلسطين اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين إسبانيا
